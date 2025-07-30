Arda Güler'in Umutları Tükendi

Real Madrid’de Luka Modric’in takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formanın kime verileceği merak konusu olurken, Arda Güler de en güçlü isimler arasındaydı. Modric’in, veda ederken 10 numaralı formasını Arda’ya teslim etmesi bu iddiaları güçlendirirken, 10 numaranın Mbappe’ye verileceği kamuoyuna yansımıştı.