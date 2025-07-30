Arda Güler'in Umutları Tükendi
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Mbappe'ye verilmesi kesinleşti. Böylece Arda Güler'in hayalleri suya düştü.
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Real Madrid’de Luka Modric’in takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formanın kime verileceği merak konusu olurken, Arda Güler de en güçlü isimler arasındaydı. Modric’in, veda ederken 10 numaralı formasını Arda’ya teslim etmesi bu iddiaları güçlendirirken, 10 numaranın Mbappe’ye verileceği kamuoyuna yansımıştı.
Real Madrid, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda, Arda Güler’in umutlarını tamamen tüketmesine neden oldu.
Paylaşımda, 10 numaralı formayı giymiş Mbappe’ye yer verilirken, böylece Fransız yıldızın 10 numarayı giyeceği netleşmişti.
Milli futbolcu Arda Güler'in hayalleri ise bir başka bahara kaldı.