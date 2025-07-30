Her Yer Küle Döndü, Sadece O Tarla Alevlerden Etkilenmedi: Yanmayan Tarlanın Gizemi Ortaya Çıktı

Gürsu’da 2 gün süren yangında 100 hektar alan alevlere teslim olurken, sadece bir çiftçinin bahçesi yangının ortasında sapasağlam kaldı. Tüm bölge kül olurken yanmayan tarlanın gizemi sonradan ortaya çıktı.

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Bursa’nın Gürsu ilçesinde 26 Temmuz’da başlayan ve 2 gün süren büyük yangın felaketinde 100 hektarlık alan kül olurken, ormanın içinde yer alan bir tarla mucizevi şekilde zarar görmeden kurtuldu. Karahıdır Mahallesi'nde Halil Kiraz’a ait 25 dönümlük nektarin bahçesinin yemyeşil kalması görenleri hayrete düşürdü. Tüm bölge kül olurken yanmayan tarlanın gizemi sonradan ortaya çıktı.

YANMAYAN TARLANIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Her Yer Küle Döndü, Sadece O Tarla Alevlerden Etkilenmedi: Yanmayan Tarlanın Gizemi Ortaya Çıktı - Resim : 1

Yangın bölgesine yardıma giden Halil Kiraz, köylerinin de tehdit altında olduğunu öğrenince hemen geri döndü. Tarlasının durumunu görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bahçesinin yanmamasında en önemli etkenin damlama sulama sistemi ve düzenli bakım olduğunu vurgulayan Kiraz, ağaçlarının sürekli nemli tutulduğunu, diplerinde kuru ot bulunmadığını ve arazisinin çevresinde yangını kesen yolların bulunduğunu söyledi.

Her Yer Küle Döndü, Sadece O Tarla Alevlerden Etkilenmedi: Yanmayan Tarlanın Gizemi Ortaya Çıktı - Resim : 2

"Allah böyle bir manzarayı bir daha göstermesin. Arazime sürekli bakım yaparım, her şeyini eksiksiz yerine getiririm. Öşrümü de veririm. Bahçemin yanmamasında alın terinin ve düzenli bakımın etkili olduğuna inanıyorum" diyen Kiraz, yaşanan felaketi duygusal sözlerle anlattı.

ETRAFI KÜLE DÖNDÜ, O TARLA YANGINDAN ETKİLENMEDİ

Her Yer Küle Döndü, Sadece O Tarla Alevlerden Etkilenmedi: Yanmayan Tarlanın Gizemi Ortaya Çıktı - Resim : 3

Yangın sırasında köylerinden ayrılmadıklarını, itfaiye ve belediye ekipleriyle birlikte savunma hattı oluşturduklarını anlatan Kiraz, tarla etrafına çektiği yolun da yangını durdurduğunu söyledi. Kiraz, "İtfaiye ekipleriyle, belediyelerle birlikte bizde köyümüzü savunduk. Benim bu arazime yangının ulaşmaması, çevresini yol ile çevirmemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Benim bahçem ve yanımdaki bahçe gerekli bakımları zamanında yaptığımız için yemyeşil kaldı" dedi.

Her Yer Küle Döndü, Sadece O Tarla Alevlerden Etkilenmedi: Yanmayan Tarlanın Gizemi Ortaya Çıktı - Resim : 4

"BU ARAZİYİ ALLAH KORUDU"

"Bu araziyi Allah korudu" diyen Kiraz, "Çiftçilerimiz arazilerin çevresinde böyle alanlar bıraksın. Faydasını gördük. Birkaç ağaç eksik olması hepsinin kurtulmasına vesile oldu. Sulama borularımız zarar gördü. Ancak canımız, köyümüz kurtuldu. O kadar zararı düşünmüyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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