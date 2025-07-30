Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Osimhen, gece yarısı yaptığı paylaşımla uykuları kaçırdı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Galatasaray, uzun uğraşlar sonucunda Victor Osimhen transferi kadrosuna kattı. Napoli’ye 80 milyon euroyu bulacak bir bonservis ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılı ekipte bekleyişe geçilmişti.
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gece yarısında yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı.
Sosyal medya hesabından önce Galatasaray logolu bir aslan görseli paylaşan yıldız oyuncusu taraftarların adeta uykularını kaçırdı.
Osimhen daha sonra ise uçağa bindiği anların fotoğrafını paylaştı. Yıldız ismin bugün İstanbul’a ineceği ve daha sonra sağlık kontrollerinden geçerek kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.