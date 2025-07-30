Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı

Osimhen daha sonra ise uçağa bindiği anların fotoğrafını paylaştı. Yıldız ismin bugün İstanbul’a ineceği ve daha sonra sağlık kontrollerinden geçerek kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.