Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Osimhen, gece yarısı yaptığı paylaşımla uykuları kaçırdı. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
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Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray, uzun uğraşlar sonucunda Victor Osimhen transferi kadrosuna kattı. Napoli’ye 80 milyon euroyu bulacak bir bonservis ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılı ekipte bekleyişe geçilmişti.

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Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı - Resim: 2

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gece yarısında yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı.

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Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı - Resim: 3

Sosyal medya hesabından önce Galatasaray logolu bir aslan görseli paylaşan yıldız oyuncusu taraftarların adeta uykularını kaçırdı.

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Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı - Resim: 4

Osimhen daha sonra ise uçağa bindiği anların fotoğrafını paylaştı. Yıldız ismin bugün İstanbul’a ineceği ve daha sonra sağlık kontrollerinden geçerek kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

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