AFAD Açıkladı: Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Konya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD sosyal medya hesabından depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

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AFAD Açıkladı: Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem
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Konya güne depremle başladı. Kentte korku yaratan deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 15.6 km derinliğinde kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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