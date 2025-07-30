AFAD Açıkladı: Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem
Konya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD sosyal medya hesabından depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
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Konya güne depremle başladı. Kentte korku yaratan deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 15.6 km derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 30, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ilgın (Konya)
Tarih:2025-07-30
Saat:06:40:47 TSİ
Enlem:38.12472 N
Boylam:32.08056 E
Derinlik:15.6 km
Detay:https://t.co/z8H8B5my4W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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Kaynak: Haber Merkezi
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