İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey Değişiklik! Bir Görevden Alma, İki Atama
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.
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30 Temmuz 2025 Tarihli ve 32971 Sayılı Resmî Gazete kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlandı.
Kara göre; İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. Buna göre, başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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