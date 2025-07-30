İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey Değişiklik! Bir Görevden Alma, İki Atama

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30 Temmuz 2025 Tarihli ve 32971 Sayılı Resmî Gazete kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlandı.

Kara göre; İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. Buna göre, başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

Kaynak: Haber Merkezi