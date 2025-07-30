İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey Değişiklik! Bir Görevden Alma, İki Atama

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

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İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey Değişiklik! Bir Görevden Alma, İki Atama
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30 Temmuz 2025 Tarihli ve 32971 Sayılı Resmî Gazete kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlandı.

Kara göre; İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. Buna göre, başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey Değişiklik! Bir Görevden Alma, İki Atama - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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