Gazeteci Cem Küçük'ün Acı Günü! Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

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Olay, saat 21.30 sıralarında Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bir fındık bahçesinde meydana geldi. 74 yaşındaki Erdal Küçük'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları mahallede aramaya başladı.

FINDIK BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Evinin çevresinde arama yapan yakınlarından biri, Küçük'ü içinde patika yol bulunan fındık bahçesinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

CEM KÜÇÜK'ÜN BABASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Gazeteci Cem Küçük'ün babası olduğu öğrenilen Erdal Küçük'ün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA