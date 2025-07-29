Çekmeköy'de Ormana Yakın Fabrikada Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumdaki fabrikada trafo sisteminde de patlamalar meydana geldi. İstanbul Valiliği'nin ilk belirlemelere göre yaptığı açıklamaya göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

Çevrede elektrik kesintisi yaşanırken, itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA-ANKA