Çekmeköy'de Ormana Yakın Fabrikada Yangın

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.

Çekmeköy'de Ormana Yakın Fabrikada Yangın - Resim : 1

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumdaki fabrikada trafo sisteminde de patlamalar meydana geldi. İstanbul Valiliği'nin ilk belirlemelere göre yaptığı açıklamaya göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

Çekmeköy'de Ormana Yakın Fabrikada Yangın - Resim : 2

Çevrede elektrik kesintisi yaşanırken, itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA-ANKA

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