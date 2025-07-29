Çatalca'da Kum Ocağında Göçük: Balçık İçinde Kalan İşçiden Acı Haber

İstanbul Çatalca'da kum ocağında meydana gelen göçükten acı haber geldi. Saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonrası göçük altında kalan kepçe operatörü Eyüp Filiz’in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatalca'da Kum Ocağında Göçük: Balçık İçinde Kalan İşçiden Acı Haber
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İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir kum ocağında meydana gelen göçükte, iş makinesi kum havuzuna devrildi. Operatör balçıkta kaybolurken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.00 sıralarında Karacaköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kum ocağında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kum havuzunda ani bir çökme meydana geldi. Bu sırada çalışma yapan bir iş makinesi dengesini kaybederek kum havuzuna devrildi. Araçta bulunan operatör ise çöken balçığın içinde kayboldu.

Yapılan çalışmalar sonrası ekipler iş makinesi operatörü Eyüp Filiz'in cansız bedenine ulaştı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kum Ocağında Göçük! Balçık İçinde Kaybolan İşçiyi Kurtarma Çalışmaları SürüyorKum Ocağında Göçük! Balçık İçinde Kaybolan İşçiyi Kurtarma Çalışmaları SürüyorGüncel

Kaynak: ANKA

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