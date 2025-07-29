Kastamonu'da Belediye Barınağında Katliam! Tepki Gösteren Hayvanseverlere Saldırdılar

Hayvan katliamının ardı arkası kesilmiyor. Vahşetin son adresi Kastamonu oldu. Belediyenin barınağında birçok köpeğin öldüğü ortaya çıktı. Köpeklerin küflü ekmeklerle beslendiği; uyuz ve ağır hastalıklara yakalandığı öğrenildi. Öte yandan belediye personellerinin, barınakta yaşananlara tepki gösteren hayvanseverlere saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

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Kastamonu'da Belediye Barınağında Katliam! Tepki Gösteren Hayvanseverlere Saldırdılar
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Kastamonu'da belediye barınağında kan donduran bir katliam yaşandı. Barınakta bulunan hayvanların küflü ekmeklerle beslendiği; ölü yavruların ve ciddi hastalıklarla mücadele eden canların bulunduğu ortaya çıktı.

HAYVANSEVERLERE SALDIRDILAR

Katliama tepki gösteren hayvanseverlerin ise barınak çalışanlarının saldırısına uğradığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan vatandaşlar, çalışanların kendilerinden şikâyetçi olduğunu da aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Sosyal medyada paylaşılan dehşet verici görüntülerin ardından Kastamonu Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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