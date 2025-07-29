THY Uçağında Arıza! Dumanlar Yükseldi, Acil İniş Yaptı

İstanbul'dan 17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'na slide'ları açarak iniş yaptı.

THY Uçağında Arıza! Dumanlar Yükseldi, Acil İniş Yaptı
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İstanbul'dan 17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'na slide'ları açarak iniş yaptı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün "İstanbul-Antalya seferini yapan uçak taksi yaparken iniş takımında duman görüldü. Yolcular tahliye edildi, herhangi bir yaralanma olmadı. İlk incelemede dumanın hidrolik borusundan kaynaklandığı görüldü." dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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