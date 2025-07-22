Vahşetin Adresi Bu Kez Suruç! Belediye Barınağında Köpek Katliamı: Görüntüler Kan Dondurdu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kan donduran bir hayvan katliamı yaşandı. Belediyenin barınağında birçok köpeğin öldüğü ortaya çıktı.

Vahşetin Adresi Bu Kez Suruç! Belediye Barınağında Köpek Katliamı: Görüntüler Kan Dondurdu
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Hayvan katliamının ardı arkası kesilmiyor. Vahşetin son adresi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi oldu. Hava sıcaklığının 50 derecelere kadar çıktığı ilçede belediye barınağındaki köpekler adeta ölüme terk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde barınaktaki birçok köpeğin öldüğü görüldü. Skandal görüntülere ilişkin henüz açıklama gelmezken, köpek barınağında çatının olmaması dikkat çekti.

Öte yandan vatandaşlar yetkililerden duruma el atılmasını ve barınağın denetlenmesini talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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