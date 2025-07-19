Bir Katliam Haberi de Dikili'den! Sıcak ve Havasız Araçta Tutulan Köpekler Öldü

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İzmir'de denize girdiği için şikayet edilen ve belediye görevlileri tarafından alınarak barınağa götürülen "Ares" isimli köpek, barınakta kaptığı "kanlı ishal" hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ares'in ölümünün ardından bir dehşet haberi daha geldi.

İzmir'de Dikili Belediyesi tarafından toplatılan sokak köpeklerinin havasız kaldıkları araç içerisinde öldüğü iddia edildi.

VEKİL İSYAN ETTİ

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, köpeklerin sıcak ve havasızlıktan öldüklerini belirtti.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"İzmir Dikili'de kimseye bir zararı olmayan sokak köpekleri toplatıldı ve kapatıldıkları yerde sıcaktan, havasızlıktan öldüler. Katledildiler.

Yine İzmir'de denize girdiği için CİMER'e şikayet edilen sokak köpeği Ares barınağa kapatıldı, hastalık kapıp öldü. Katledildi.

AKP iktidarı 'Katliam Yasası'yla nefes alan tüm canlılar için ölüm fermanı çıkarırken toplumsal çürüme ve suç ortakları yarattı. Bu katliamların faili siyasi iktidardır! Yeter artık! Yarattığınız katliam düzeninin katliam yasaları memleketi koyu bir karanlığa sürüklüyor. Çekin kanlı ellerinizi hayvanların üzerinden!"

TEPKİ YAĞDI

Olay sosyal medyada gündem oldu. Hayatını kaybeden köpeklerin fotoğraflarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Dikili Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Belediyeden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.