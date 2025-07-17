Denize Girdiği İçin Şikayet Edilmişti! Ares’ten Kahreden Haber

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AKP ve MHP oylarıyla TBMM’den geçen ve sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açtığı için kamuoyunda "katliam yasası" olarak nitelendirilen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edilmesinden bu yana, hayvanlara yönelik şiddet devam ederken denize girdiği için şikayet edilen hayvanlar gündem olmuştu.

DENİZE GİRDİ DİYE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

İzmir’de denize girdiği için şikayet edilen ve yetkililer tarafından barınağa götürülen Ares isimli köpek, bir hayvansever tarafından sahiplenilmişti.

KLİNİĞE YATIRILMIŞTI

Yapılan veteriner kontrollerinde Ares’in Parvo virüs testi pozitif çıkmıştı. Ares’in tedavi için kliniğe yatırıldığını duyuran Esra isimli hayvansever “Arkadaşlar Ares’in Kan paraziti testi negatif geldi ama maalesef Parvo virüs pozitif. Tedavi için kliniğe yatışı yapıldı. Çok çok üzgünüm. Her neye inanıyorsanız Ares’e dua ve iyi dilek göndermenizi rica ediyorum. Onun bir şansı olsun…” diyerek dua istemişti.

Ares çok iyi, çok neşeli demek isterdim ama maalesef dünden daha kötü😔

Hiçbir şey yemiyor, sadece su içiyor, kusuyor ve ishali devam ediyor.

Bugün de biyokimya testi yapıldı. Böbrekleri iyi durumda ancak karaciğeri biraz sorunluymuş. Bir de ateşi varmış. Serum takıldı ve… pic.twitter.com/mTlBBpuL31 — Esra (@yazbunuesra) July 15, 2025

'ARES’İ KAYBETTİK…ÇOK ÜZGÜNÜM'

Ares’ten kahreden haber geldi, hayatını kaybetti. Ares’in ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşım yapan sahibi “Ares’i kaybettik…Çok üzgünüm, uzun uzun ağlayacağım. Sonra söyleyecek çok sözüm var” diyerek duyurdu.

Arkadaşlar Ares’in Kan paraziti testi negatif geldi ama maalesef Parvo virüs pozitif. Tedavi için kliniğe yatışı yapıldı. Çok çok üzgünüm 🥹

Her neye inanıyorsanız Ares’e dua ve iyi dilek göndermenizi rica ediyorum.



Onun bir şansı olsun… pic.twitter.com/b5lOETeIBs — Esra (@yazbunuesra) July 16, 2025

KAZLARI CİMER’E ŞİKAYET ETMİŞLERDİ

Geçen haftalarda ise Balıkesir’de yaşayan Mehmet Keşniş'in kafesinin bahçesindeki kazlar, denize girdiği için CİMER’e şikayet edilmişti. Keşniş’ten kazların dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istenmişti. Şikayet üzerine kümese kapatılan kazlardan 8’inin öldüğü öğrenilmişti.