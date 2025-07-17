Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kabul Etti

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Türkiye, terörle mücadelede yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında siyasi partilerle yürütülecek temaslar öncesinde Ankara’da dikkat çeken bir diplomasi trafiği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

GÖRÜŞME KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME DİKKAT ÇEKTİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, 18 Temmuz’da Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltılı toplantı gerçekleştirmeden hemen önce yapılması açısından dikkat çekti.

Söz konusu toplantıda, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Meclis çatısı altında bir komisyon kurulması yönündeki önerilerin mutabakata dönüşmesi, komisyonun ne zaman ve hangi şartlarda çalışmaya başlayacağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi