Demir Kapı Can Aldı: 10 Yaşındaki Eymen’in Ardından Sadece İp Bağlandı!

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İstanbul Çekmeköy’de, babasının yaşadığı apartmanın bahçesindeki parkta oynayan 10 yaşındaki Eymen Budak, demir kapının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kapının plastik iplerle bağlanarak kullanılmaya devam edildiği görüldü.

KÜÇÜK EYMEN KURTARILAMADI

Olay, 14 Temmuz akşamı Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi ve babası ayrı olan Eymen Budak, yaz tatilinde iki haftalığına babasının yanına gelmişti. Apartmanın bahçesindeki parkta oynayan küçük çocuk, bir anda düşen ağır demir kapının altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Eymen, kapının altından çıkarılarak ambulansla Sancaktepe Şehit Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Eymen Budak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aile ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, mahalle sakinleri ise uzun süredir sorunlu olduğu öne sürülen demir kapının yıllardır tehlike saçtığını söyledi.

'BAŞINDAN DARBE ALMIŞ'

Eymen’in dedesinin kardeşi Mehmet Budak, olayın ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Olay akşam yedi sıralarında meydana geldi. Çocuk parkta oynamış, sonra kapıyla oynamış. Sonra da kapı üstüne düşmüş. Doktorun bana anlattığına göre düşerken orada vefat etmiş. Başından darbe almış vefat etmiş. Bize anlatıldığına göre üst katta bir arkadaş yukarıdan bakıyormuş, Parkta oynuyordu. Bir baktım kapı düştü, aşağı inene kadar bir komşu almış götürmüş."

Olayın ardından yetkililerin ihmali sorgulanmaya başlandı. Kapının, olay sonrasında plastik iplerle bağlanarak yeniden kullanılmaya devam edilmesi ise tepki çekti.

Kaynak: DHA