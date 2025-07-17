Alkollü Bisiklet Sürerken Yakalandı, Ceza Yemekten Kurtulamadı! Trafik Polisiyle Diyalogu Güldürdü

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Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında dengesiz şekilde bisiklet süren bir kişiyi fark etti.

Polisler tarafından durdurulan Ali M., alkolmetreyi üflemekte önce isteksiz davransa da bir süre sonra teste tabi tutuldu. Yapılan ölçümde, 2.50 promil seviyesinde alkollü olduğu ortaya çıkan şahsa, "alkollü araç kullanmak" gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

'EHLİYETİ YOK BİR ŞEYİ YOK'

Ceza karşısında tepkisini dile getiren Ali M., "Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak" diyerek polis ekiplerine sitem etti.

Kaynak: DHA