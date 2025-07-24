Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor

Severek tükettiğimiz çay, yeni bir bilimsel araştırmaya göre yalnızca keyif veren bir içecek olmanın ötesine geçiyor. ABD merkezli Northwestern Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, çay yapraklarının içme suyundaki çevresel toksinleri uzaklaştırabileceği ortaya kondu.

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Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor
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Araştırma sonuçlarına göre, çay demlemek sadece lezzet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sudaki zararlı maddelere karşı da doğal bir bariyer oluşturabiliyor. Özellikle içme sularında bulunabilen kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin, çay yaprakları aracılığıyla önemli oranda azaltılabileceği tespit edildi.

Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor - Resim : 1

Bilindiği gibi bu tür ağır metallerin uzun vadede insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Ancak bilim insanları, çayın doğal yapısının bu tehlikeli maddelere karşı etkili bir filtre görevi gördüğünü vurguluyor.

Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor - Resim : 2

YAPRAKLARIN YÜZEY YAPISININ ETKİSİ

Araştırmayı yürüten ekip, çay yapraklarının sahip olduğu yüksek aktif yüzey alanının bu süreçte kritik rol oynadığını belirtiyor. Bu geniş yüzey alanı, çayın aromasını suya hızlıca bırakmasını sağlarken aynı zamanda ağır metal iyonlarını da yaprak yüzeyine çekiyor.

Uzmanlar, çay yapraklarının bu özelliği sayesinde doğal bir su arıtma aracı olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Araştırmanın ilerleyen aşamalarında, çayın bu şaşırtıcı özelliğinin daha geniş ölçekte nasıl kullanılabileceği mercek altına alınacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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