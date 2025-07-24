İkinci El Otomobil Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü

İKİNCİ EL İLANLARINDA PATLAMA

ÖTV düzenlemesinin ardından pick-up araçlara olan ilgi sadece fiyatlarla sınırlı kalmadı. İlan platformlarında bu araçlara yönelik ilan sayısında yüzde 150’ye varan artış yaşandı. Hem galericiler hem de bireysel satıcılar ellerindeki araçları değerlendirmek üzere satışa çıkardı.

Bazı galericilerin, yatırım amacıyla kısa vadede aldığı araçları anında ilana koyduğu gözlemlendi. Bu durum, ikinci el pazarında geçici bir "balon" oluşabileceği yönünde yorumlara da yol açtı.