İkinci El Otomobil Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü
İkinci el araç piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle pick-up modellerinde son haftalarda ciddi fiyat artışları görülürken, bu durumun arkasında yapılan ÖTV düzenlemesi yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen pick-up tipi araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %4’ten %50’ye yükseltildi. Bu radikal artış, yalnızca sıfır araçları değil, ikinci el piyasasını da derinden etkiledi.
HAZİRANDA REKOR SATIŞ
ÖTV artışı öncesi beklentilerin etkisiyle piyasada hızlı bir satış dalgası yaşandı. Haziran ayında yaklaşık 4 bin pick-up aracı el değiştirdi, bu da segment bazında en yüksek haziran ayı satış rakamı olarak kayıtlara geçti.
Piyasa uzmanları, artıştan önce alınan araçların fiyatlarında ikinci elde ciddi sıçramalar yaşandığını ifade etti. Haziran ayında anahtar teslim fiyatı 2 milyon TL olan bazı araçların, ikinci el ilanlarda 3,5 milyon TL seviyesinden alıcı aradığı görüldü.
FİYATLARDA MAKAS AÇILDI
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ÖTV artışıyla birlikte sıfır pick-up modellerinin satış fiyatı 2,9 milyon TL’den 4,2 milyon TL’ye kadar yükseldi. Bu artış, bazı modellerin lüks SUV araçlarla benzer seviyelere ulaşmasına neden oldu.
İkinci el piyasasında ise bir pick-up aracın kısa sürede 750 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değer kazandığı belirtiliyor. Araçların, ticari kullanım dışında binek otomobil olarak da tercih edilmesi fiyat artışını tetikleyen bir diğer faktör olarak gösteriliyor.
İKİNCİ EL İLANLARINDA PATLAMA
ÖTV düzenlemesinin ardından pick-up araçlara olan ilgi sadece fiyatlarla sınırlı kalmadı. İlan platformlarında bu araçlara yönelik ilan sayısında yüzde 150’ye varan artış yaşandı. Hem galericiler hem de bireysel satıcılar ellerindeki araçları değerlendirmek üzere satışa çıkardı.
Bazı galericilerin, yatırım amacıyla kısa vadede aldığı araçları anında ilana koyduğu gözlemlendi. Bu durum, ikinci el pazarında geçici bir "balon" oluşabileceği yönünde yorumlara da yol açtı.
UZMANLARDAN İKİNCİ EL ARAÇ UYARISI
Sektör temsilcileri, talep devam ettiği sürece pick-up fiyatlarının yüksek kalacağını öngörüyor. Ancak artan fiyatlar nedeniyle alıcı bulmanın zorlaşabileceğine ve satış sürecinin uzayabileceğine dikkat çekiliyor.