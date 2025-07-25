Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!
Galatasaray taraftarının açıklanması için sabırsızlandığı Victor Osimhen transferinin neden hala bitmediği ortaya çıktı. Galatasaray ile Napoli arasındaki resmi evrak işleri ve prosedürlerin bir türlü sona ermediği, transferin de bu nedenle tamamlanamadığı belirtildi. Bu engellerin aşılmasıyla Osimhen'in 48 saat içinde açıklanacağı öngörülüyor.
Kaynak: Sabah
Süper Lig'de son üç yılın şampiyonu Galatasaray, taraftarın aylardır beklediği transferi tamamlamaya çok yaklaşsa da bir türlü sona ermedi. Victor Osimhen ile anlaşıp Napoli ile de prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesinin hala resmen sonuçlanmadığı öğrenildi.
Sabah'ın aktardığına göre, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak önemli bir finansal adım atan Galatasaray, İtalyan kulübün istediği banka teminatı koşulunu da yerine getirecek.
40 milyon euro peşinatı hazırlamak için çalışan Galatasaray'ın, resmi evrak işlerinin uzaması sebebiyle Nijeryalı santraforla resmen imza atamadığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların yılın transferini 48 saat içinde resmen bitirmesi beklenirken, kulüp geriye kalan 35 milyon euroyu da banka teminatlı 2 taksitle ödeyecek.