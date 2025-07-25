Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!

Süper Lig'de son üç yılın şampiyonu Galatasaray, taraftarın aylardır beklediği transferi tamamlamaya çok yaklaşsa da bir türlü sona ermedi. Victor Osimhen ile anlaşıp Napoli ile de prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesinin hala resmen sonuçlanmadığı öğrenildi.