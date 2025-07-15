Meclis’te 15 Temmuz Anma Töreni

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Tören, F-16 savaş uçakları tarafından bombalanan Meclis binasının ilk isabet aldığı noktaya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un öncülüğünde karanfil bırakılmasıyla başladı. Kurtulmuş’un ardından milletvekilleri, gaziler ve siyasi parti temsilcileri de karanfillerini bırakarak saldırının yaşandığı alanda saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Pervin Buldan da anmaya katılan isimler arasındaydı. Bombalanan alana karanfil bırakıldığı sırada törene katılanlar arasında duygusal anlar yaşandı. Meclis’teki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Beştepe’de düzenlenecek “En Uzun Gece Destanı” etkinliğine geçileceği bildirildi.

Erdoğan’ın hem Meclis’te hem de Beştepe’de konuşma yapması bekleniyor. Gün içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakarak şehitleri andı.

Kaynak: Haber Merkezi