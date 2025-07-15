Meclis’te 15 Temmuz Anma Töreni

15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve gaziler katıldı. Bombalanan alana bırakılan karanfiller sırasında duygusal anlar yaşandı.

Son Güncelleme:
Meclis’te 15 Temmuz Anma Töreni
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Tören, F-16 savaş uçakları tarafından bombalanan Meclis binasının ilk isabet aldığı noktaya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un öncülüğünde karanfil bırakılmasıyla başladı. Kurtulmuş’un ardından milletvekilleri, gaziler ve siyasi parti temsilcileri de karanfillerini bırakarak saldırının yaşandığı alanda saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Pervin Buldan da anmaya katılan isimler arasındaydı. Bombalanan alana karanfil bırakıldığı sırada törene katılanlar arasında duygusal anlar yaşandı. Meclis’teki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Beştepe’de düzenlenecek “En Uzun Gece Destanı” etkinliğine geçileceği bildirildi.

Erdoğan’ın hem Meclis’te hem de Beştepe’de konuşma yapması bekleniyor. Gün içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakarak şehitleri andı.

FETÖ Raporu Meclis Arşivinde Yok: 1118 Sayfa Kayıp mı?FETÖ Raporu Meclis Arşivinde Yok: 1118 Sayfa Kayıp mı?Gündem
15 Temmuz Darbe Girişimi Bildirisini Okumuştu! Spiker Tijen Karaş'ın Yeni Mesleği Ortaya Çıktı15 Temmuz Darbe Girişimi Bildirisini Okumuştu! Spiker Tijen Karaş'ın Yeni Mesleği Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meclis 15 Temmuz
Son Güncelleme:
CHP’den ‘Çözüm’ Komisyonuna Katılım Şartı! Kapalı MYK Toplantısında Kritik Karar CHP’den ‘Çözüm’ Komisyonuna Katılım Şartı! Kapalı MYK Toplantısında Kritik Karar
Bir Arabanın Ömrü Kaç Kilometre? Bu Kilometreden Sonra Risk Artıyor Bir Arabanın Ömrü Kaç Kilometre? Bu Kilometreden Sonra Risk Artıyor
Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir? Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir?
Tahliye Talebi Gündem Olmuştu! Selahattin Demirtaş'tan Yeni Mesaj Selahattin Demirtaş'tan Yeni Mesaj
ÇOK OKUNANLAR
2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak? Emekliler Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon
Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda