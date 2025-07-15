FETÖ Raporu Meclis Arşivinde Yok: 1118 Sayfa Kayıp mı?

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, FETÖ/PDY’nin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM’de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporun akıbeti tartışma konusu oldu. AKP, CHP, MHP ve HDP'nin ortak önergeleriyle 26 Temmuz 2016’da kurulan komisyon, 1118 sayfalık iki ciltlik bir rapor hazırladı.

'SUNULDU' DENDİ AMA...

Nefes gazetesinden Murat Gürgen'in haberine göre, komisyonun başkanlığını AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek üstlendi. Petek, 26 Mayıs 2017’de yaptığı açıklamada, çalışmaları tamamladıklarını ve raporun hazırlandığını duyurdu. İki ay sonra, Temmuz 2017’de basılan raporda “12 Temmuz 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur” ifadesi yer aldı. Ancak dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın görev süresi dolduktan sonra, raporun Meclis arşivine girmediği ortaya çıktı.

RAPOR ORTADA YOK

Konuya ilişkin açıklama yapan sonraki Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Meclis iç tüzüğüne uygun şekilde başkanlığımıza sunulmuş bir rapor yok” ifadelerini kullandı. Böylece komisyonun resmi bir Meclis belgesi haline getirilmediği ortaya çıktı.

Kaynak: Nefes