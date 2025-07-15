Hakan Fidan’dan 15 Temmuz Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayımladığı mesajda, milletin kararlılığı ve devletin gücüne vurgu yaptı. “Türkiye’ye diz çöktürme hayalleri kuranlar, milletimizin adalet ve özgürlük aşkını hesap edemedi” diyen Fidan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

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Hakan Fidan’dan 15 Temmuz Mesajı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından, "Yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye’ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin hesap edemediği şey; milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılık ve devletimizin gücüdür." ifadelerini kullanan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye geçit vermemiştir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir." diye yazdı.

Fidan, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"FETÖ’nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz; bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır. FETÖ’yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye’ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kutlu Olsun!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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