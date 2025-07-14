Kütahya'da Fabrikada Yangın! 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde borik asit fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

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Kütahya'da Fabrikada Yangın! 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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İlçe merkezi yakınlarında faaliyet gösteren bir işletmeye ait borik asit fabrikasındaki kükürt deposunda yangın çıkması üzerine durum 12 Acil Çağrı Merkezine belirtildi. İhbar üzerine bölgeye Emet ve Hisarcık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İlk olarak işletmeye ait itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, diğer itfaiye ekiplerinin de yardımıyla söndürüldü. Yangın çıkan kısımda bulunan işçiler itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, dumandan etkilenen işçiler Ö.E. ve T.Ö. sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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