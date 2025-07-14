CHP Standı Mahkemelik Oldu: İlçe Başkanının Hapsi İsteniyor

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Antalya Kemer CHP İlçe Başkanlığı tarafından 4 Nisan tarihinde, Arslanbucak Pazar Yeri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla bir imza kampanyası organize edildi. Bu etkinliğin ardından, 9 Nisan’da AKP İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, kampanya standında Türk bayrağının masa örtüsü olarak serildiği ve üzerine su bardakları, pet şişeler ve tabaklar konulduğu, ayrıca başka bir bayrağın masa altına düşerek yere sürüklendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

‘BAYRAĞIN YER İLE TEMASI BULUNMUYOR’

Söz konusu iddiaların sosyal medyada yayılan fotoğraflar ve ihbarlar üzerine gündeme gelmesiyle birlikte Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, CHP İlçe Başkanı Sedat Karakaya’nın emniyette verdiği ifadeye de yer verildi. Karakaya ifadesinde şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi öncülüğünde imza kampanyası adı altında Kemer Kaymakamlığına vermiş olduğu yazılı dilekçede belirtilen yerlerde stant açma faaliyetleri düzenledik. Fotoğraf stant açma faaliyetleri esnasında çekildi. Masa üzerindeki Türk bayrağını kendim serdim. Bayrak masa üzerinde ve yer ile teması bulunmuyor. Fotoğraf çekerken havanın rüzgarlı olması nedeniyle fotoğraf karesinde Türk bayrağının kırışık gözükmemesi için dört ucundan yere ip ile sabitledik. Çekimden sonra yere sabitlenmiş dört ucun iplerini söktük. Fotoğraf açısından bayrağın uçları yerde sürünüyor gibi görünüyor. Kesinlikle Türk bayrağına hakaret amaçlı bir harekette bulunmadık."

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Karakaya’nın kamuya açık alanda yapılan siyasi bir etkinlikte Türk bayrağını masa örtüsü olarak serdiği ve üzerine çeşitli nesnelerin konulmasına müsaade ettiği belirtildi. Ayrıca, başka bir bayrağın masa altına düşmesiyle birlikte, bayrağın yıpranmasına ve aşağılanmasına sebebiyet verildiği öne sürüldü. Bu duruma ilişkin iddianamede şu değerlendirme yer aldı:

"Bayrağın bu şekilde amaç dışı, özensiz ve aşağılayıcı biçimde kullanılması, devletin egemenlik alametlerinden biri olan Türk bayrağına karşı, özgü kanunla da korunan değer kapsamında yasaklı eylemler gerçekleştiğinden eylem 5237 sayılı TCK’nın 300. maddesi kapsamında suç oluşturmaktadır" denilen değerlendirmede, şu ifadelere de yer verildi: "Olayın kamuya açık alanda gerçekleşmiş olması, bayrağın masa örtüsü olarak işlevlendirilmesi ve üzerine eşya konulması, olayın sosyal medyada yayılmış olması, toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması nedeniyle fiilin 'aleni aşağılama' ve 'sembol değeri yıpratma' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sonuç olarak, hazırlanan iddianamede Sedat Karakaya’nın “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” suçu kapsamında 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA