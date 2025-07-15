Bahçeli’den 15 Temmuz Mesajı: 'Vatanımızı Ele Geçirme Projesi Yırtılıp Atıldı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. “15 Temmuz, milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır” diyen Bahçeli, şehitleri rahmetle andı, gazilere ve millete saygılarını sundu.

Bahçeli’den 15 Temmuz Mesajı: 'Vatanımızı Ele Geçirme Projesi Yırtılıp Atıldı'
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunmasının üzerinden 9 yıl geçti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yaptı. MHP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Bahçeli, 15 Temmuz’un anlam ve önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz, milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum.”

Bahçeli, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bulunduğunu anımsatarak, “Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır” dedi.

Darbe gecesinde 252 vatandaşın şehit olduğunu ve binlercesinin gazi ünvanı aldığını ifade eden Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir.”

Bahçeli’den 15 Temmuz Mesajı: 'Vatanımızı Ele Geçirme Projesi Yırtılıp Atıldı' - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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