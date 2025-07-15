Yüksek Kazanç Vaadiyle Vurgun: Forex Dolandırıcılığı Alarm Veriyor

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Kısa yoldan yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandıran sahte Forex şirketleri, dolandırıcılık vakalarında tehlikeli bir artışa neden oluyor. Son olarak ünlü DJ Ozan Doğulu’nun bu sistem aracılığıyla 12 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıktı. Emniyet birimleri operasyonlarını artırsa da, sistemin dijital ve karmaşık yapısı nedeniyle dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek kolay olmuyor.

SUNİ KAZANÇLA KANDIRIYORLAR

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, teknolojiyi etkin şekilde kullanan bu dolandırıcılar, sahte web siteleri, SPK lisanslı gibi gösterilen platformlar ve mobil uygulamalarla güven telkin ediyor. Özellikle sosyal medya ve arama motoru reklamlarıyla kurbanlara ulaşılıyor. “Yatırım uzmanı” sıfatıyla iletişim kuran kişiler, yatırım sonrası suni kazanç ekranları göstererek güven kazanıyor. Ancak para çekmek isteyen kullanıcıdan “vergi borcu” ya da “yasallaştırma ücreti” gibi bahanelerle ek ödeme talep ediliyor. Bu noktadan sonra danışman ortadan kayboluyor ve uygulamaya ulaşılamaz hale geliyor.

'İZ SÜRMEK ZOR'

Bilişim güvenliği uzmanı ve danışman Dr. Murat Ayrıcı, Forex dolandırıcılığında “yurt dışı merkezli gösterme” taktiğinin dikkat çekici olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

“Londra, Zürih, Dubai gibi finans merkezleri güven verir. Dolandırıcılar yabancı numaralar, İngilizce şirket isimleri kullanıyor. Para transferi genellikle kripto cüzdanlara ya da yabancı hesaplara yapılıyor. Bu, iz sürmeyi zorlaştırıyor. SPK, lisanssız Forex işlemlerini yasaklamıştır.”

Son bir yıl içinde Türkiye genelinde yapılan yüzlerce operasyonda onlarca çete çökertildi ve vurgunların toplamda on milyarlarca lirayı bulduğu belirtildi.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Uzmanlar, Forex dolandırıcılığına karşı şu önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor:

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üzerinden lisans sorgulaması yapın.

-Sosyal medya reklamlarından gelen yatırım tekliflerine itibar etmeyin.

-Bilinmeyen Forex uygulamalarını derhal cihazınızdan silin.

-SPK, BTK ve Emniyet Siber Suçlarla Mücadele birimlerine başvurun.

-Banka dekontlarını, mesajları ve ekran görüntülerini saklayın. Gerekirse Forex davalarında uzmanlaşmış avukatlarla iletişime geçin.

FOREX NEDİR?

Forex (Foreign Exchange), farklı ülke para birimlerinin birbiriyle değiştirildiği, dünyanın en büyük ve en likit finans piyasasıdır. “Döviz ticareti” veya “döviz piyasası” olarak da adlandırılan bu sistemde, örneğin USD/TRY kuru üzerinden Amerikan doları ile Türk lirası alınıp satılabilir. Hedef, kur farklarından kâr elde etmektir. Ancak yasal ve güvenilir platformlarda işlem yapılması, mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından hayati önemdedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi