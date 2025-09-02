Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi?
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz mesaisi sürüyor. NEOM’un astronomik teklifi milli yıldızın kafasını çelerken kritik bir toplantı yapıldı. Peki Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da kalacak mı yoksa gidecek mi? Beklenen karar verildi! İşte detaylar haberimizde…
Kaynak: Fanatik
Sarı-kırmızılı taraftarların en merak ettiği konulardan biri Barış Alper Yılmaz. Milli yıldızın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken sıcak bir gelişme yaşandı.
NEOM'dan astronomik bir teklif alan ve takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper ile kritik bir toplantı yapıldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ KARARINI VERDİ
Fanatik'in haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi gündemde olan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, takımda kaldı.
TRANSFERİ İPTAL OLDU
Milli futbolcu, Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında takımda kalmaya ikna oldu. NEOM'a transferi iptal oldu.
Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla mücadeleye devam edecek.