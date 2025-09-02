Ateşi Fitilledi! Inter ve Bayern’i Elinin Tersiyle İtti! Ademola Lookman Galatasaray İçin Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BURAK AKDOĞAN

Süper Lig devi Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Uğurcan Çakır’ı sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu sefer gözünü Ademola Lookman’a dikti. Atalanta'da kadro dışı bırakılan Nijeryalı yıldızın Bayern Münih ve Inter’den gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gözler Galatasaray'a çevrildi.

GALATASARAY’IN LOOKMAN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray, piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman için Atalanta'ya teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.

Maddi açıdan zor durumda olan Galatasaray’ın ise Barış Alper Yılmaz’ı sürpriz bir şekilde elden çıkarabileceği ifade edildi. Barış Alper’den gelen 50 milyon euro ile Lookman’a yer açılmış olacak.

40 MAÇTA 20 GOL 7 ASİST…

2023 UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen’e karşı hat-trick yaparak kupayı kazandıran Lookman, geçen sezon 40 maçta 20 gol ve 7 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan oyuncu, Galatasaray’ın mevcut forveti Victor Osimhen’in de yakın arkadaşı.

