Ateşi Fitilledi! Inter ve Bayern’i Elinin Tersiyle İtti! Ademola Lookman Galatasaray İçin Geliyor

Transferin bitmesine kısa bir süre kalırken Galatasaray’dan peş peşe bomalar gelmeye devam ediyor. Uğurcan Çakır’ı sürpriz bir şekilde kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı yönetim bu sefer gözünü yükseklere dikti. Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman ateşi resmen fitilledi. Bayern Münih ve Inter’i elinin tersiyle iten 27 yaşındaki yıldız isim Galatasaray’a geliyor. Yapılan teklif ortaya çıktı, Barış Alper Yılmaz detay ise dikkat çekti. İşte Ademola Lookman transferinin detayları…

Son Güncelleme:
Ateşi Fitilledi! Inter ve Bayern’i Elinin Tersiyle İtti! Ademola Lookman Galatasaray İçin Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BURAK AKDOĞAN

Süper Lig devi Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Uğurcan Çakır’ı sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu sefer gözünü Ademola Lookman’a dikti. Atalanta'da kadro dışı bırakılan Nijeryalı yıldızın Bayern Münih ve Inter’den gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gözler Galatasaray'a çevrildi.

Ateşi Fitilledi! Inter ve Bayern’i Elinin Tersiyle İtti! Ademola Lookman Galatasaray İçin Geliyor - Resim : 1

GALATASARAY’IN LOOKMAN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray, piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman için Atalanta'ya teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.

Maddi açıdan zor durumda olan Galatasaray’ın ise Barış Alper Yılmaz’ı sürpriz bir şekilde elden çıkarabileceği ifade edildi. Barış Alper’den gelen 50 milyon euro ile Lookman’a yer açılmış olacak.

Ateşi Fitilledi! Inter ve Bayern’i Elinin Tersiyle İtti! Ademola Lookman Galatasaray İçin Geliyor - Resim : 2

40 MAÇTA 20 GOL 7 ASİST…

2023 UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen’e karşı hat-trick yaparak kupayı kazandıran Lookman, geçen sezon 40 maçta 20 gol ve 7 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan oyuncu, Galatasaray’ın mevcut forveti Victor Osimhen’in de yakın arkadaşı.

Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar…Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar…Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar… Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz
Uğurcan Çakır Rekor Bonservisle Galatasaray'da! Milli Yıldız Dünyanın En Pahalı Kalecilerinden Oldu Uğurcan Çakır Rekor Bonservisle Galatasaray'da! Milli Yıldız Dünyanın En Pahalı Kalecilerinden Oldu
Artık Kola İçmek Bile Lüks Olacak! Dev Zam Geliyor, O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak Kolaya Dev Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü