Ateşi Fitilledi! Inter ve Bayern’i Elinin Tersiyle İtti! Ademola Lookman Galatasaray İçin Geliyor
Transferin bitmesine kısa bir süre kalırken Galatasaray’dan peş peşe bomalar gelmeye devam ediyor. Uğurcan Çakır’ı sürpriz bir şekilde kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı yönetim bu sefer gözünü yükseklere dikti. Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman ateşi resmen fitilledi. Bayern Münih ve Inter’i elinin tersiyle iten 27 yaşındaki yıldız isim Galatasaray’a geliyor. Yapılan teklif ortaya çıktı, Barış Alper Yılmaz detay ise dikkat çekti. İşte Ademola Lookman transferinin detayları…
BURAK AKDOĞAN
Süper Lig devi Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Uğurcan Çakır’ı sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu sefer gözünü Ademola Lookman’a dikti. Atalanta'da kadro dışı bırakılan Nijeryalı yıldızın Bayern Münih ve Inter’den gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gözler Galatasaray'a çevrildi.
GALATASARAY’IN LOOKMAN PLANI ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray, piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman için Atalanta'ya teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.
Maddi açıdan zor durumda olan Galatasaray’ın ise Barış Alper Yılmaz’ı sürpriz bir şekilde elden çıkarabileceği ifade edildi. Barış Alper’den gelen 50 milyon euro ile Lookman’a yer açılmış olacak.
40 MAÇTA 20 GOL 7 ASİST…
2023 UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen’e karşı hat-trick yaparak kupayı kazandıran Lookman, geçen sezon 40 maçta 20 gol ve 7 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan oyuncu, Galatasaray’ın mevcut forveti Victor Osimhen’in de yakın arkadaşı.
Kaynak: Haber Merkezi