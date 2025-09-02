Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar…
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde tekrardan atağa geçen Galatasaray’da gündemin birinci konusu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla adını dünya futboluna duyuran milli yıldızın sarı-kırmızılı ekibe transfer olup olmayacağı merak konusu olurken ünlü gazeteciden çarpıcı bir açıklama geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun gözü Galatasaray’dan başkasını görmüyor. Bu fedakarlığı kimse yapmaz. İşte tüm detaylar…
Yaz transfer döneminin bitimine günler kala Süper Lig devi Galatasaray’da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Gözler ise Hakan Çalhanoğlu’na çevrilmiş durumda.
GALATASARAY FORMASINI GİYMEK İSTİYOR
Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte hedef Çalhanoğlu! Milli yıldız, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılara haber göndererek Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirtti.
Yönetimin ise Inter yetkilileriyle temasa geçtiği ancak İtalyan devinin deneyimli oyuncusu satmaya sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Ancak Hakan Galatasaray’a gelmek istiyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN BÜYÜK FEDAKARLIK
Öte yandan gündeme gelen son iddia ise taraftarları heyecana boğdu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 31 yaşındaki futbolcunun, transferinin salı gününe kadar yetişmezse Şampiyonlar Ligi için ocak ayında kadar bekleyeceğini söylediğini açıkladı.
Tüzemen, transferle ilgili "Hakan Çalhanoğlu ile bir bilgi geldi. Hakan, 'Transferim salıya yetişmezse ve beni Şampiyonlar Ligi'ne yazamazsanız, ben ocak ayına kadar beklerim' demiş. Galatasaray belki salıya kadar yetiştirir." ifadelerini kullandı.
