Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar…

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde tekrardan atağa geçen Galatasaray’da gündemin birinci konusu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla adını dünya futboluna duyuran milli yıldızın sarı-kırmızılı ekibe transfer olup olmayacağı merak konusu olurken ünlü gazeteciden çarpıcı bir açıklama geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun gözü Galatasaray’dan başkasını görmüyor. Bu fedakarlığı kimse yapmaz. İşte tüm detaylar…

Son Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala Süper Lig devi Galatasaray’da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Gözler ise Hakan Çalhanoğlu’na çevrilmiş durumda.

GALATASARAY FORMASINI GİYMEK İSTİYOR

Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte hedef Çalhanoğlu! Milli yıldız, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılara haber göndererek Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirtti.

Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar… - Resim : 1

Yönetimin ise Inter yetkilileriyle temasa geçtiği ancak İtalyan devinin deneyimli oyuncusu satmaya sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Ancak Hakan Galatasaray’a gelmek istiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Öte yandan gündeme gelen son iddia ise taraftarları heyecana boğdu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 31 yaşındaki futbolcunun, transferinin salı gününe kadar yetişmezse Şampiyonlar Ligi için ocak ayında kadar bekleyeceğini söylediğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar… - Resim : 2

Tüzemen, transferle ilgili "Hakan Çalhanoğlu ile bir bilgi geldi. Hakan, 'Transferim salıya yetişmezse ve beni Şampiyonlar Ligi'ne yazamazsanız, ben ocak ayına kadar beklerim' demiş. Galatasaray belki salıya kadar yetiştirir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi?Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray
Son Güncelleme:
Uğurcan Çakır Rekor Bonservisle Galatasaray'da! Milli Yıldız Dünyanın En Pahalı Kalecilerinden Oldu Uğurcan Çakır Rekor Bonservisle Galatasaray'da! Milli Yıldız Dünyanın En Pahalı Kalecilerinden Oldu
Fenerbahçe, Ederson Transferini Resmen Açıkladı Fenerbahçe, Ederson Transferini Resmen Açıkladı
Uğurcan Çakır’ın Parası Çıktı! Barış Alper Galatasaray’dan Ayrılıyor! NEOM Tüm Şartları Kabul Etti, İşte Bonservisi Ve Detaylar Galatasaray’dan Ayrılıyor
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü