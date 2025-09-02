Uğurcan Çakır Rekor Bonservisle Galatasaray'da! Milli Yıldız Dünyanın En Pahalı Kalecilerinden Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinde yaz transfer dönemi bu yıl da çok sancılı geçerken, uzun zamandır görüştüğü söylenen Ederson'un Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla Galatasaray, ani bir kaleci transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan, bordo-mavililerin 29 yaşındaki kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu. Bu transferle birlikte Uğurcan, dünyada en fazla bonservis bedeli ödenen 9. kaleci olarak kayıtlara geçti.

UĞURCAN'DAN TRABZON'A VEDA

Adı daha önce Fenerbahçe ile anılan milli file bekçisi, transferin son günlerinde hızla gelişen bir şekilde sarı-kırmızılılara katıldı. Uğurcan Çakır, kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilk ağızdan duyurdu.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden paylaştığı açıklamada "Trabzon'un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır'a, Trabzonspor'umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,

2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,

2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TARİHİ BONSERVİS BEDELİ

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Trabzonspor'a 33 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da bonus ödeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır" denildi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BABASI: AZ ÖNCE AĞLADIM

Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır ise Beyaz Tv'ye yaptığı açıklamada "Trabzon’da köydeyim. Bizim için çok zor ve duygusal bir karar. Biz ömrümüzü Trabzonspor’a adamış insanlarız. Biz bu çocuğu İstanbul’da da olsa Trabzonspor sevgisi ile büyüttük. Kulübün çıkarları ve kendinin hedefi. İnanın ki ben az önce ağladım, kolay bir karar değil. Bizim için ailece zor bir karar. Sonuçta çocuğumuz ve kendi hedefleri var. Yurtdışından istediği teklifi alamayınca gelinen noktada teklifi değerlendirme kararı aldı. Bu kararın benim ve ailem için bir değişiklik yaratması mümkün değil" dedi.

Uğurcan'ın son güne dek iyi performans gösterdiğini anlatan babası, "Bunlar hepsi bizim takımlarımız. Onu Şampiyonlar Ligi’nde seyretmek de bize gurur verecek. İnanın ki bugün netleşti. Milli takım kampında olduğu için bu ortamı bildiğimiz için öyle her an onu arayıp rahatsız etmeyiz. Ona durum nedir diye sorduğumda hayırlısı olsun dedi. Galatasaray ve Trabzonspor için hayırlısı olsun. Açıklama da yapıldı buradan bir dönüş olmaz" diye konuştu.

