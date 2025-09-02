Fenerbahçe, Ederson Transferini Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, İstanbul'a gelen Ederson transferini KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Manchester City FC ile görüşmelere başlanmıştır."

EDERSON KİMDİR?

Ederson Santana de Moraes, genellikle sadece Ederson olarak bilinir, Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Kaleci pozisyonunda oynar ve 2025 itibarıyla İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City için forma giyiyordu.

Gençlik Kariyeri:

São Paulo (2008-2009)

Benfica (2009-2011)

Profesyonel Kariyeri:

Ribeirão (2011–2012)

Portekiz alt liglerinde ilk profesyonel deneyimini yaşadı.

Rio Ave (2012–2015)

Primeira Liga'da dikkat çekmeye başladı.

Benfica (2015–2017)

Burada gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi genç kalecileri arasında gösterildi.

2 kez Primeira Liga şampiyonu oldu.

Manchester City (2017–günümüz)

2017'de yaklaşık €40 milyon bonservisle transfer oldu (o dönem bir kaleci için rekor seviyedeydi).

Pep Guardiola yönetiminde modern futbolda "ayakla en iyi oynayan kalecilerden biri" olarak kabul edilir.

Premier Lig, FA Cup, EFL Cup, Community Shield ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.