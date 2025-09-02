Uğurcan Çakır’ın Parası Çıktı! Barış Alper Galatasaray’dan Ayrılıyor! NEOM Tüm Şartları Kabul Etti, İşte Bonservisi Ve Detaylar
Galatasaray’da transfer mesaisi hızlandırıldı. Son olarak Trabzonspor’dan 36 milyon euroya Uğurcan Çakır’ı transfer eden sarı-kırmızılı ekipte gözler Barış Alper Yılmaz’a çevrildi. Takımdan ayrılmak istediği her fırsatta dile getiren milli yıldız sonunda isteğine kavuştu. NEOM, Barış Alper Yılmaz’ında sona geldi. Kasaya girecek olan para ile Uğurcan Çakır’ın maliyeti çıkarılmış olacak. İşte Barış Alper Yılmaz transferinde yaşanan gelişmeler ve bonservis bedeli…
Barış Alper Yılmaz’a güle güle. Milli yıldız Galatasaray defterini resmen kapatıyor.
BARIŞ ALPER GALATASARAY’DAN AYRILIYOR
NTV’de yer alan habere göre; Galatasaray ve NEOM, Barış Alper Yılmaz transferinde anlaşma sağlamak üzere.
40 MİLYON EUROYU ÖDEMEYİ KABUL ETTİLER
Habere göre NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyecek.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY HAKKI
Galatasaray'ın, Barış Alper'in bir sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı olacak.
GÜNCEL SEZON KARNESİ
Bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı veren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.
Kaynak: NTV
