Uğurcan Çakır’ın Parası Çıktı! Barış Alper Galatasaray’dan Ayrılıyor! NEOM Tüm Şartları Kabul Etti, İşte Bonservisi Ve Detaylar

Barış Alper Yılmaz’a güle güle. Milli yıldız Galatasaray defterini resmen kapatıyor.

BARIŞ ALPER GALATASARAY’DAN AYRILIYOR

NTV’de yer alan habere göre; Galatasaray ve NEOM, Barış Alper Yılmaz transferinde anlaşma sağlamak üzere.

40 MİLYON EUROYU ÖDEMEYİ KABUL ETTİLER

Habere göre NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY HAKKI

Galatasaray'ın, Barış Alper'in bir sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı olacak.

GÜNCEL SEZON KARNESİ

Bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı veren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

Kaynak: NTV