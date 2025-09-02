Fenerbahçe, Ambrabat ve Livakovic'i Kiraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de transfer döneminin son günlerinde iki isim kiralık olarak verildi. Sarı lacivertli kulüp, yaptığı resmi açıklamalarla Dominik Livakovic ve Sofyan Amrabat’ın İspanya’ya kiralandığını bildirdi.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sezon sonuna kadar La Liga’nın sürpriz çıkış yapan takımlarından Girona’ya kiralandı. Sofyan Amrabat için de Real Betis ile sezon sonuna kadar kiralık transfer anlaşmasına varıldığı belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR...