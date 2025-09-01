Fenerbahçe'de Ayrılık... Daha Hiç Oynamadan...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılık haberleri de gelmeye başladı.

Sarı-lacivertlilerde Yusuf Akçiçek’in Al-Hilal’e satılmasının ardından Diego Carlos’un da İtalyan ekibi Como’nun yolunu tuttuğu belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

