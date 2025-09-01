Kerem ile Marco Asensio Resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, PSG'den Marco Asensio ve Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kerem ile Marco Asensio Resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, transfer dönemine kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu kapsamda Paris Saint Germain’de (PSG) forma giyen 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Marco Asensio'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marco Asensio’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

KEREM DE DUYURULDU

Sarı lacivertli kulüp Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun da transfer edildiğini resmen duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe
