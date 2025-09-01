Kerem ile Marco Asensio Resmen Fenerbahçe'de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, transfer dönemine kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu kapsamda Paris Saint Germain’de (PSG) forma giyen 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Marco Asensio'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marco Asensio’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

KEREM DE DUYURULDU

Sarı lacivertli kulüp Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun da transfer edildiğini resmen duyurdu.

