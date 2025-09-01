Galatasaray'dan Uğurcan Çakır Bombası! Trabzonspor'la Masaya Oturdular

Galatasaray, sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a talip oldu. Trabzonspor kapıyı 25 milyon eurodan açtı.

Süper Lig ekibi Galatasaray kaleci arayışlarını sürdürürken, anlaşma sağladığı Ederson’u ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır’a talip olduğu kaydedildi.

KAPIYI 25 MİLYONDAN AÇTILAR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Uğurcan için ilk teklif iletilirken, bordo-mavililerin kapıyı 25 milyon euroda açtığı belirtildi.

Uğurcan’a transfer sezonu başında Fenerbahçe de talip olmuş ancak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın kapıları net bir şekilde kapatmasının ardından transfer suya düşmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi

