Galatasaray'dan Uğurcan Çakır Bombası! Trabzonspor'la Masaya Oturdular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Galatasaray kaleci arayışlarını sürdürürken, anlaşma sağladığı Ederson’u ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır’a talip olduğu kaydedildi.

KAPIYI 25 MİLYONDAN AÇTILAR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Uğurcan için ilk teklif iletilirken, bordo-mavililerin kapıyı 25 milyon euroda açtığı belirtildi.

Uğurcan’a transfer sezonu başında Fenerbahçe de talip olmuş ancak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın kapıları net bir şekilde kapatmasının ardından transfer suya düşmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi