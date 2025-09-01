'Aslan' İlkay Bombasını Patlattı: İstanbul'a Geliyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transferde son olarak Singo’yu rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray’ın Manchester City’den İlkay Gündoğan’ı transfer etmeye çok yakın olduğu bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray’ın İlkay Gündoğan’a 5 milyon euro maaş önerdiğini duyurdu.

İlkay Gündoğan’ın bu teklifi kabul ettiği belirtilirken, yıldız oyuncunun yakın zamanda Türkiye’e gelmesi bekleniyor.

