'Aslan' İlkay Bombasını Patlattı: İstanbul'a Geliyor!

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye çok yakın olduğu bildirildi. İşte detaylar!

Transferde son olarak Singo’yu rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray’ın Manchester City’den İlkay Gündoğan’ı transfer etmeye çok yakın olduğu bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray’ın İlkay Gündoğan’a 5 milyon euro maaş önerdiğini duyurdu.

İlkay Gündoğan’ın bu teklifi kabul ettiği belirtilirken, yıldız oyuncunun yakın zamanda Türkiye’e gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

