TFF Duyurdu! Liglerin Statüsü Değişti

TFF, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri neticesinde bu sezon Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF Duyurdu! Liglerin Statüsü Değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin statüsünde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

TFF’nin açıklamasında, Trendyol 1. Lig'den bu sezon düşecek takım sayısının 4'e düşürüldüğü, 2. Lig'den çıkacak takım sayısının da 4'e çıkarıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısı 5'ten 4'e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takım sayısı da 3'ten 4'e çıkarılmıştır. Yükselecek olan 4 takımdan 2'si doğrudan, 2'si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecektir.

Statülerde yapılan değişiklik sonrası Trendyol 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonrası katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplerimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

