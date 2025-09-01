Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Kerem Aktürkoğlu'nun Yanındaki Kişi Ortalığı Karıştırdı: 'Hangi Sıfatla Orada?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde sonunda muradına erdi. Milli yıldız İstanbul’a gelirken Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada çekilen görüntülerde yanında yer alan isim tepkileri üzerine çekti.

Kerem’i havalimanınında 300’ü aşkın taraftar karşılarken, Genç Fenerbahçeliler’in (GFB) lideri Cem Gölbaşı’nın sürekli yanında olması dikkat çekti.

'HANGİ SIFATLA ORADA?'

Gölbaşı’nın görüntüleri sosyal medyada tepkilere yol açtı. Hakkında birçok suç kaydı bulunan ve, tutuklanmasının ardından 21 Mart’ta cezaevinden tahliye olan Gölbaşı için “Orada hangi sıfatla bulunuyor’ soruları soruldu.

Gölbaşı, sosyal medyada kendisine yönelik ifadelerine kızdığı bir kişiyi tehdit ve eziyet etmiş ve bir süre cezaevinde yatmıştı. Gölbaşı hakkında 20 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Cem Gölbaşı, sosyal medyada kendisiyle dalga geçen B.İ. adlı bir kişiyi darp etti, peruk giydirerek özür videosu çektirerek bu videoyu sosyal medyada paylaşmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi