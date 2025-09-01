Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak
Galatasaray’da kaleci arayışı sürüyor. Muslera sonrası bir türlü aradığı ismi bulamayan sarı-kırmızılı yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası Dursun Özbek’ten flaş hamle. Galatasaray, eski Fenerbahçeli Altay Bayındır’ı Manchester United’dan transfer edecek. İşte detaylar…
14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından kaleye bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir hamle geldi.
DURSUN ÖZBEK FENERBAHÇELİ ESKİ YILDIZA KALEYİ EMANET EDECEK
Galatasaray'ın Ederson transferinde istediği sonuca ulaşamamasının ardından başka seçeneklere yöneldiği ve gündemine Manchester United'ın kalecileri Altay Bayındır ve Andre Onana'yı aldığı öğrenildi.
Caught Offside'ta yer alan habere göre, Galatasaray için Onana'nın ücret taleplerinin transferde önemli bir engel teşkil edebileceği ve Altay'ın transferde daha gerçekçi bir seçenek olarak görülebileceği belirtildi.
Manchester United da bir kaleci transferi yapmak isterken gündeminde yer alan Emiliano Martinez ve Senne Lammens'in transferlerinin önümüzdeki saatlerde nasıl gelişeceğine bağlı olarak Altay ve Onana hakkında son kararını vereceği vurgulandı.