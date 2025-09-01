Dursun Özbek Ederson’un İntikamını Fena Alacak! Dünya Kupası Bulunan Yıldız Kaleci Adım Adım Galatasaray’a: Fabrizio Romano Resmen Duyurdu
Galatasaray’da kaleci arayışı sürüyor. Muslera sonrası halen net bir isimle anlaşamayan sarı-kırmızılılar son olarak Ederson’u ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Fenerbahçe’nin hamlesi sonrası Cimbom’dan flaş bir hamle geldi. Fabrizio Romano resmen duyurdu. Dursun Özbek Ederson’un intikamını fena şekilde alacak. Dünya Kupası bulunan yıldız kaleci adım adım Galatasaray’a. İşte sürpriz transferin detayları…
Süper Lig devi Galatasaray’da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Kaleci arayışına yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir hamle geldi. Ederson'un Fenerbahçe'ye, kaptıran sarı-kırmızılılar, Arjantinli eldiven için girişimlerini hızlandırdı. Fabrizio Romano güzel haberi resmen duyurdu. Dünya Kupası kazanan yıldız isim adım adım Galatasaray’da!
GALATASARAY’DAN EMILIANO MARTİNEZ HAMLESİ
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ederson ve Senne Lammens transferlerinden sonuç alamayınca rotasını Emiliano Martinez'e çevirdi. Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.
FABRIZIO RAMANO RESMEN DUYURDU
Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki kalecinin Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
