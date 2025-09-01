Fenerbahçe Aşkına Kavuşuyor! Ali Koç Uçağı Kaldırdı: İşte Ederson’un İstanbul’a İniş Saati

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jose Mourinho sonrası transfer düğmesine basan Fenerbahçe, önce Kerem Aktürkoğlu’nu ardından Asensio'yu İstanbul'a getirdi. Gözler ise yeni transfer Ederson’a çevrildi. Beklenen haberse sonunda geldi.

GALATASARAY’IN ELİNDEN SÖKÜP ALDILAR

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası transfer uçaklarını bir bir indiren yönetim Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan bir ismi kadrosuna kattı. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Ederson transferi için Manchester City ve tecrübeli kaleciyle el sıkıştı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye 13-14 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Haberde Devin Özek ve Jorge Mendes'in kişisel şartlarda da anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

İŞTE EDERSON’UN İSTANBUL’A GELİŞ SAATİ

Gelen bilgilere göre; Brezilyalı kalecinin akşam 22.00 sularında İstanbul'da olacağı öğrenildi.

