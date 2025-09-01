Beşiktaş Yeni Transferini Duyurdu! Bu Akşam Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Yönetimi’nin yaz dönemi boyunca en çok istediği isimlerden olan sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny, siyah-beyazlıların yeni oyuncusu olacak. Alman ligi Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Çek futbolcu ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

Kanat oyuncusu, anlaşma sonrasında da sosyal medyadan Beşiktaş’ın resmi hesabını takibe aldı. Wolfsburg'un da ilk etapta pazarlıkları 10 milyon eurodan açtığı ancak sonraki temaslarda bu rakamın çok daha altına inildiği belirtildi.

GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI

Son olarak Beşiktaş, Wolfsburg ile Cerny transferi için anlaşma sağladı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Vaclav Cerny, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vaclav Cerny’i taşıyan uçak bu akşam saat 23.05’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" denildi.

Kaynak: İHA