Beşiktaş'tan Bir 'Fener'liye Daha Kanca

Avrupa arenasında erken havlu atan Beşiktaş, teknik direktörlü görevine Sergen Yalçın’ı getirmesinin ardından Süper Lig’de de son olarak Alanyaspor’a mağlup oldu.

Takımdaki eksiklere ilişkin çok net açıklamalarda bulunan Yalçın yönetime taleplerini iletirken, siyah-beyazlılar Fenerbahçe’den iki oyuncuya kancayı taktı.

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Alexander Djiku ve Cengiz Ünder’e ‘Kara Kartal’ın talip olduğu iddia edildi.

Cengiz Ünder’i transfer etmek istediği iddia edilen Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Djiku için de teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

