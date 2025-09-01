Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na Manidar Gönderme! Metin Oktay’ın Sözleriyle Vurdu

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olmasının yankıları sürüyor. Özellikle Aktürkoğlu’nun son açıklamaları büyük tepkilere neden olurken bir atakta Arjantinli yıldız Mauro Icardi’den geldi. Efsane isim Metin Oktay’ın sözleriyle vurdu. İşte Icardi’nin göndermeli Kerem Aktürkoğlu mesajı…

Son Güncelleme:
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na Manidar Gönderme! Metin Oktay'ın Sözleriyle Vurdu
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken, Arjantinli forvetin paylaşımı gündem oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA MANİDAR GÖNDERME

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın görselini de paylaşarak, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözlerini paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşım, Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Taraftarlar arasında yoğun şekilde paylaşılan gönderi, Galatasaray camiasında büyük ses getirdi.

AÇIKLAMALARIYLA GALATASARAY TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Kerem Aktürkoğlu, havalimanında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Aktürkoğlu, Türkiye'nin en şerefli kulübünün Fenerbahçe olduğunu ifade ederek şöyle konuşmuştu:

Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak."

