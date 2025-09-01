Son Dakika: Beşiktaş’ta Yaprak Dökümü! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: Resmen Açıkladılar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır.”

16 MAÇA ÇIKTI

2023 yazında Beşiktaş'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 16 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi