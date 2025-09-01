Son Dakika: Beşiktaş’ta Yaprak Dökümü! Sergen Yalçın Neşteri Vurdu: Resmen Açıkladılar…
Son dakika: Beşiktaş, Jean Onana’nın sezon sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı. İşte transferin detayları…
Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın Genoa'ya kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır.”
16 MAÇA ÇIKTI
2023 yazında Beşiktaş'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 16 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
