Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi! Süper Lig Devi Resmen Açıkladı: Hayırlı Uğurlu Olsun

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile transfer mesaisi sürüyor. Takımdan birçok yıldızın gönderilmesi beklenirken flaş bir ayrılık gerçekleşti.

HULL CITY’E TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli orta saha Amir Hadziahmetovic'in, İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

Amir Hadziahmetovic, geçen sezonun ilk yarısını da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmiş ve devre arasında Beşiktaş'a geri dönmüştü.

GÜNCEL PERFORMANSI

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin Euro karşılığında transfer edilen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla bugüne dek 57 maça çıkarken 1 gol atıp 8 de asist üretti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Rizespor forması terletmişti.

