Fenerbahçe’nin Başına Talih Kuşu Kondu! Ali Koç Jose Mourinho’nun Parasını Tek Transferde Çıkaracak

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho’nun gidişatıyla ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalan sarı-lacivertliler gelen haberle rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu. Ali Koç Jose Mourinho’nun parasını tek transferde çıkaracak. İşte sürpriz transferin detayları…

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Jose Mourinho ayrılığında 15 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalan Kanarya’ya müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek için 20 milyon euronun üzerinde bir teklif aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi teklifi değerlendiriyor ve kısa sürede karar verilecek.

20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 20 milyon euronun üzerinde bir teklif geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi teklifi değerlendiriyor, kısa sürede olumlu veya olumsuz karar verilecek.

SON KARARI ALİ KOÇ VERECEK

İsmail Yüksek için gelen teklif, direkt kulübe geldi. İsmail'e ve menajerine bilgi henüz verilmedi. Eğer bu transfer onaylanırsa Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho’ya verdiği 15 milyon euroyu tek transferde çıkarmış olacak.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

