Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak isteyen milli yıldızdan ilk açıklama geldi. Dursun Özbek yönetimini eleştiren Barış Alper, "Ayrılık için söz verdiler, şimdi farklı konuşuyorlar" resti çekti. Sarı-kırmızılı ekipten ayırılmayı kafasına koyan Barış Alper Yılmaz’ın isteksiz olduğu ifade edilirken son açıklamaları gündeme adeta bomba gibi düştü.

Son Güncelleme:
Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray’da en çok konuşulan isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Takımdan ayrılmak istediğini her fırsatta belirten milli yıldızın son açıklamaları ortalığı ayağa kaldırdı. İpleri tamamen koparttı.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİNE RESTİ ÇEKTİ

Genç futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, tesislerde mutsuz bir halde olduğu öğrenildi.

Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü - Resim : 1

Öte yandan Barış Alper’in yakın çevresine verdiği konuşmalarda sarı-kırmızılı yönetimi hedef alarak "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

NEOM SC SON TEKLİFİNİ YAPTI

NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 39 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay içeren bir teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek son kararı verecek. Ayrıca yapılan teklifte "Türkiye'de başka takıma dönemez" maddesi de yer alıyor.

Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü - Resim : 2

KEÇİÖRENGÜCÜ BARIŞ ALPER TRANSFERİNDEN KAÇ PARA KAZANACAK?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’a transfer olmadan önce Ankara Keçiörengücü’nde forma giymişti. Yapılan anlaşma gereği Keçiörengücü, sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkına sahipti. Bu nedenle Galatasaray’ın NEOM’a yapacağı satışta Keçiörengücü de önemli bir gelir elde edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Barış Alper Yılmaz Dursun Özbek Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı Olsun 90 Milyon Euroluk Yıldız İstanbul’da
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yılın Transfer Çalımı! Mourinho Sonrası Ali Koç Düğmeye Bastı: İki Yıldızı Birden Getiriyor Fenerbahçe'den Galatasaray'a Çalım
Ersin Düzen Ali Koç’un Uyguladığı Tarifi Açıkladı! Jose Mourinho’yu Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki… Bu Kadarı Da Pes Artık Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki
Konya-Antalya Yoluna Dev Yatırım! Sonunda O Sorun Kökünden Çözülüyor: 2 Gün Sonra Hizmete Açılacak 2 Gün Sonra Açılacak
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Eylül Ayı Sağanakla Başladı! Meteoroloji İl İl Uyardı: İstanbul da Listede Eylül Ayı Sağanakla Başladı