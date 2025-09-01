Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray’da en çok konuşulan isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Takımdan ayrılmak istediğini her fırsatta belirten milli yıldızın son açıklamaları ortalığı ayağa kaldırdı. İpleri tamamen koparttı.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİNE RESTİ ÇEKTİ

Genç futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, tesislerde mutsuz bir halde olduğu öğrenildi.

Öte yandan Barış Alper’in yakın çevresine verdiği konuşmalarda sarı-kırmızılı yönetimi hedef alarak "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

NEOM SC SON TEKLİFİNİ YAPTI

NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 39 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay içeren bir teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek son kararı verecek. Ayrıca yapılan teklifte "Türkiye'de başka takıma dönemez" maddesi de yer alıyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ BARIŞ ALPER TRANSFERİNDEN KAÇ PARA KAZANACAK?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’a transfer olmadan önce Ankara Keçiörengücü’nde forma giymişti. Yapılan anlaşma gereği Keçiörengücü, sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkına sahipti. Bu nedenle Galatasaray’ın NEOM’a yapacağı satışta Keçiörengücü de önemli bir gelir elde edecek.

