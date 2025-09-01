Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe transferlere doyamıyor. Jose Mourinho’nun gidişiyle mesaiyi hızlandıran sarı-lacivertli ekipten Kerem Aktürkoğlu bombası sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Marco Asensio'yu transfer etti. Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, bu kez transferi tamamladı.

ANLAŞMA TAMAM, İSTANBUL’A GELDİ

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Kanarya, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

8.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Uzun süredir gündemde olan Asensio transferinde sonunda mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, Asensio için PSG'ye bonuslar dahil 8.5 milyon euro ödeyecek.

Marco Asensio, transferi tamamlamak için pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 02.20 sularında İstanbul'a geldi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen deneyimli oyuncu, 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi