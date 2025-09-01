Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı Olsun

Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu transferinin bitiren Fenerbahçe’de transfer bombaları peş peşe geliyor. Hücum hattını genişletmek isteyen sarı-lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle daha geldi. Kerem’den sonra bir bomba transfer daha. 90 milyon euroluk yıldız gece yarısı İstanbul’a iniş yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı Olsun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe transferlere doyamıyor. Jose Mourinho’nun gidişiyle mesaiyi hızlandıran sarı-lacivertli ekipten Kerem Aktürkoğlu bombası sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Marco Asensio'yu transfer etti. Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, bu kez transferi tamamladı.

ANLAŞMA TAMAM, İSTANBUL’A GELDİ

Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Kanarya, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı Olsun - Resim : 1

8.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Uzun süredir gündemde olan Asensio transferinde sonunda mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, Asensio için PSG'ye bonuslar dahil 8.5 milyon euro ödeyecek.

Marco Asensio, transferi tamamlamak için pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 02.20 sularında İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı Olsun - Resim : 2

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen deneyimli oyuncu, 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Ünlü Yorumcular Kerem Aktürkoğlu’nu Geldiğine Pişman Etti: ‘Boşuna İki Topçudan Dayak Yemedi’Ünlü Yorumcular Kerem Aktürkoğlu’nu Geldiğine Pişman Etti: ‘Boşuna İki Topçudan Dayak Yemedi’Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transfer
Son Güncelleme:
Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Ünlü Yorumcular Kerem Aktürkoğlu’nu Geldiğine Pişman Etti: ‘Boşuna İki Topçudan Dayak Yemedi’ 'Boşuna İki Topçudan Dayak Yemedi'
Real Madrid’in Eski Yıldızı Asensio, Fenerbahçe İçin Türkiye’de Asensio, Fenerbahçe İçin Türkiye’de
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu! Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu!
Eylül Ayı Sağanakla Başladı! Meteoroloji İl İl Uyardı: İstanbul da Listede Eylül Ayı Sağanakla Başladı
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam